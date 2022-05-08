Çip Noksanlığı Ne Zaman Sona Erecek?

Otomobil fabrikalarında araçlar montaj hattında saplanmış durumda. Bulaşık makineleri, buzdolapları ve oyun konsollarının dağıtımında ertelemeler yaşanıyor.

Tüketiciler ve iş çevreleri çip noksanlığının etkilerini hissediyor ve Ukrayna’daki savaşın durumu daha da kötü hale getirmesinden kaygılanıyor.

Bu aygıtlar GPS izleme araçları. İlaç, gıda ve elektronik kolilerine iliştirilmiş şekilde dünyayı dolaşıyor, paketlerin sıcaklığı, yerleri ve olası hasar durumuyla ilgili bilgi gönderiyorlar.

Ve yaptıkları iş şu sıralar bulunması zorlaşan çiplere dayanıyor.

Roambee şirketinin CEO’su Sanjay Sharma, “Elimizde yeterince yok. Talep çok fazla” diyor.

Çipler, yani yarı iletkenler her bilgisayarın beyni. Dünya salgından toparlanırken bir yıldan fazla bir süredir tedarik konusunda sıkışık durumda.

Otomobil üreticileri, ev cihazları üreticileri, oyun konsolu üreticileri ve birçok sektör çalkalanıyor.

Bazıları üretimi erteliyor. Diğerleri alabilecekleri çiplere göre ürünleri yeniden projelendiriyor.

Sourcing Endüstri Grubu CEO’su Dawn Tiura, “Neredeyse satın aldığımız her şeyde çip var. Bulaşık makinem hazır olduğunu bana söylüyor. Kurutucum hazır olduğunu söylüyor. Fırınımın sensörü var. Satın aldığımız her şeyin sensörü, internet bağlantılı cihazları var ve bu normal tüketiciyi de etkileyecek” diyor.

Uzmanlara göre Rusya’nın Ukrayna işgali küresel çip tedarik sıkıntısını daha da arttırabilir. Hem Ukrayna hem de Rusya çip sürecinde önemli malzemeler üretiyor.

Techcet’ten Lita Shon-Roy, “Bazı şirketler envanterlerine göre çiplere daha az, bazıları daha fazla bağımlı olacak. Savaş devam ettikçe bu sorun büyüyecek” diyor.

Roambee, birçok firma gibi çip stoklamak için dünyayı tarıyor. Üretime başlamadan hemen önce malzemelerin tedarik edilmesi alışılageldik bir uygulama olduğu gibi maliyetin de düşük kalmasını sağlıyordu. Ancak yeni uygulamalar bu geleneği değiştireceğe benziyor.

Sharma, “İki seçenek var: Ya oturup bir şey yapmayacaksınız ve işlerin iyiye gitmesini umacaksınız ya da neleri yeniden kontrol altına alabiliriz diye düşüneceksiniz” ifadelerini kullanıyor.

Ancak çipleri önceden satın almak krizi büyütebilir.

Roambee CEO’su Sharma, “Bu bence 12-18 ay boyunca devam edecek çünkü bizim gibi şirketler ve diğerleri ihtiyaçtan daha fazla tampon stoklama yapacak” diyor.

Parça eksikliği nedeniyle tüketiciler için maliyetler artıyor.

Macrofab CEO’su Misha Govshteyn, “İki yıl önce aldığımız elektronik malzemelerin bazı durumlarda yüzde 10’dan daha pahalı olduğunu görürsem şaşmam” diyor.

Çip noksanlığı nedeniyle Amerika ve Avrupa çip üretimini kendi bölgelerine kaydırmayı değerlendiriyor. Fakat bu da biraz zaman alacak gibi.

