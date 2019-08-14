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Cip şarampole devrildi: 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Veysel Akgün (28) yönetimindeki 09 TM 389 plakalı cip, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Taklalar atan cip hurdaya dönerken, kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdülkadir Akgün (69), Bedia Akgün (74), Eşref Akgün (37), Menşure Akgün (27) ile İbrahim Ayaz Akgün (1) ve Hüseyin Ali Akgün (4) yaralandı. İhbar üzerine olay çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan müdahale sonrası Bedia Akgün ve gelini Menşune Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hüseyin Ali Akgün de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

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