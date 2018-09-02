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Cip takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan cipin takla attığı kazada, 9 yaşındaki Iraklı Ali Omar Ali Alsaadı öldü, 4'ü Iraklı, 5 kişi de yaralandı.

Cip takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan cipin takla attığı kazada, 9 yaşındaki Iraklı Ali Omar Ali Alsaadı öldü, 4'ü Iraklı, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Alanya'nın kırsal bölgesindeki Üzümlü Mahallesi Altı mevkisi Dim Barajı yolunda meydana geldi. Muzaffer B. yönetimindeki 07 HCH 82 plakalı safari cipi, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, Muzaffer B. ile yanındaki Iraklı Fouad Hamasadeq (22), Iman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29), Ali Omar Ali Hussein Alsaadı (34) ve Ali Omar Ali Alsaadı (9) yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Sağlık durumu ciddi olan Ali Omar Ali Alsaadı sevk edildiği Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sürücü Muzaffer B. tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Cip takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

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