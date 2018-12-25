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Cip, ters yönde 2 otomobil ve yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

ORDU'da ters yönde ilerleyen cip, önce 2 otomobile ardından da yolcu otobüsüne çarptı.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da ters yönde ilerleyen cip, önce 2 otomobile ardından da yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, cip sürücüsü Yaşar Çakır (63) hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ve 9 yolcu yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Perşembe Bolaman Otoyolu Kırlı mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yaşar Çakır yönetimindeki 52 HT 624 plakalı cip, yolun Ordu yönünde ters yönde ilerlemeye başladı. Cipin 2 otomobile çarpmasıyla hasarlı trafik kazası maydana geldi. Ancak cip sürücüsü durmayarak ters yönde yoluna devam etti. Cip, ardından Balıkesir'den Rize'ye giden Metro firmasına ait Hazım Şahiner yönetimindeki 34 UMC 95 palakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrasında cipte yangın çıktı. Çevredekiler ve olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Cip sürücüsü Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ve 9 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ciple yaklaşık 3 kilometre ters yönde yol aldığı belirtilen Yaşar Çakır'ın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle yolun Ordu yönü yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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