Cip, ters yönde 2 otomobil ve yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı (2)

ŞEKER KOMASINA GİRMİŞ

Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu Perşembe Bolaman Otoyolu Kırlı mevkiinde girdiği ters yönde 3 kilometre gidip, önce 2 otomobile ardından da yolcu otobüsüne çarparak hayatını kaybeden cip sürücüsü Yaşar Çakır'ın (44), şeker komasına girdiği, bu nedenle bilincini kaybederek uzun süre ters şeritten giderek kazaya neden olduğu öne sürüldü. Otobüs sürücüsü ve 9 yolcunun da yaralandığı kazada, şeker hastalığı tedavisi gören cip sürücüsü iş adamının, şeker koması geçirmesiyle girdiği ters yönde, seyreden diğer araç sürücülerine de korku dolu anlar yaşattığı öğrenildi.

Kazada, görgü tanıkları, ters yönde ilerleyen cip sürücünün kendinde olmadığını gördüklerini, önlerine aniden çıkıp ilerleyişini sürdüren cip sürücüsüne korna çalıp, selektör yaparak uyardıklarını ancak cipin durmayarak ilerlemeye devam etiğini anlattı.

Kazada, otobüste yaralanarak tedaviye alınan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

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