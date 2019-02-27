HABER

Cip tramvay hattına girdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 01:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, durak bariyerlerini kırdıktan sonra tramvay hattına girdi.

Cip tramvay hattına girdi: 2 yaralı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, durak bariyerlerini kırdıktan sonra tramvay hattına girdi. Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada, cipin iki ray üzerinde durması nedeniyle yaklaşık 30 dakika boyunca tramvay seferleri yapılamadı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Gesi Cumhuriyet Mahallesi İldem 3 tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu Abdullah Karakız idaresindeki 38 FB 524 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırarak tramvay hattına girdi. Tramvay raylarının üzerinden geçen cip, durak kenarında bulanan beton bariyerlere çarparak durabildi. Durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada sürücü Karakız ile araçta blulunan Levent Öztürk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 2 kişi ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza yapan cipin iki ray üzerinde durması nedeniyle yaklaşık 30 dakika boyunca tramvay seferleri yapılamadı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cip, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Durakta kırılan demir bariyerlerin yerine şerit çekildi. Tramvay seferleri de aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Cip tramvay hattına girdi: 2 yaralıCip tramvay hattına girdi: 2 yaralıCip tramvay hattına girdi: 2 yaralıCip tramvay hattına girdi: 2 yaralı

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Kuyumcuda soygun: 2 ölü (2)Kuyumcuda soygun: 2 ölü (2)
İzban istasyonunda trenin altına atlayıp canına kıydı (2)İzban istasyonunda trenin altına atlayıp canına kıydı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.