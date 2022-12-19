Çip üzerinde kadın cinsel organı ürettiler! Akıllara durgunluk verdi... "Tıpkı gerçeği gibi davranıyor"

"Çip üzerinde kadın cinsel organı" ile bilim insanları akıllara durgunluk veren bir başarıya imza attı. The New York Times'ın bildirdiğine göre, Harvard Üniversitesi'nden bir biyomühendis ekibi "çip üzerinde kadın cinsel organı" üretmeyi başardı. Bilim ve teknoloji haberleri paylaşan Futurism'in haberine göre ise bu simüle "organ çipi", bağışlanan kadın cinsel organı hücrelerinden yapıldı. İşte detaylar...

"BUGÜNE KADARKİ EN GERÇEKÇİ YAPAY MODEL"

Geçen ay Microbiome dergisinde yayınlanan çalışmada ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, çip üzerindeki kadın cinsel organı, bilim insanlarının değişen östrojen hormonları ve bakteriler arasındaki etkileşimi başarılı bir şekilde incelemesine olanak sağladı. Üreticilerine göre bu çip, organın bugüne kadarki en gerçekçi yapay modeli.

GELİŞTİRİLEN TEDAVİLER TEST EDİLEBİLECEK

Habere göre bu organ çipi, bilim insanlarının kadın cinsel organı hücreleri ve sıvıları arasındaki karmaşık etkileşimleri incelemelerine olanak tanıyacak. Böylece kadınların yaklaşık yüzde 30'unu etkileyen bakteriyel vajinoz için geliştirilen tedavilerin test edilmesi için imkan oluşacak.

"TIPKI İNSANLARDA OLAN ORGAN GİBİ DAVRANIYOR"

Harvard'da bir biyomühendis ve araştırmanın ortak yazarı olan Don Ingber, NYT'ye bunun tıpkı insanlarda olan organ gibi davrandığını söyledi.

Ingber ve meslektaşları daha önce insan akciğerini, karaciğerini ve bağırsaklarını simüle eden başka organ çipleri de üretmişti.

(Fotoğraflar: Harvard Üniversitesi)

