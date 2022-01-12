Çip ve tedarik sıkıntısı VW'yi de vurdu

Hibrid ve elektrikli otomobillerin satışı artarken çip ve tedarik krizi, şirketin Porsche gibi lüks markalarını teğet geçti.Alman otomotiv devlerinden Volkswagen (VW), korona krizinin ardından çip ve tedarik zinciri sıkıntısıyla boğuşuyor. 2021 rakamlarını açıklayan şirket, satışların ana marka olan VW binek otomobillerde yüzde 8,1, şirket genelinde ise yüzde 4,5 oranında düştüğünü bildirdi. Buna göre ana marka VW'den 4,9 milyon, şirket genelinde ise 8,9 milyon araç satıldı.

Pandeminin en ağır etkilediği 2020'de satışlar yüzde 15 düşmüştü. 2020'ye göre şirket verilerinde bir miktar toparlanma kaydedilse de korona krizinin direkt etkileri, yerini çip ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılara bıraktı.

Hibrid ve elektriklilere talep artıyor

Hibrid ve elektrikli VW otomobillerde ise şirket satışları 2020'ye göre yüzde 73 oranında artırdı. Bu kategoride satılan toplam 369 bin araçtan 263 bini elektrikli otomobiller oldu. Elektrikli otomobillerin satışı bir önceki yıla göre ikiye katlanırken hibrid otomobillerin satışında üçte birlik artış kaydedildi.

Şirketin diğer markaları da dahil olmak üzere elektrikli otomobil satışları yüzde 96 artarak 453 bin araca yükseldi.

Son dönemde Asyalı çip tedarikçilerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle özellikle Çin pazarında sıkıntı yaşanıyor. Otomobil sektöründemikroçip ve hammadde sıkıntısı şu an en önemli sorunu oluşturuyor. Bu nedenle sipariş edilmiş otomobillerin teslimatında gecikmeler yaşanıyor. Markalar için en önemli ve en büyük pazar olan Çin'de satışlar VW marka otomobillerde yüzde 15, şirket genelinde yüzde 14 azaldı.

Lüks markalar etkilenmedi

Kriz, şirketin lüks markalarını ise teğet geçti. Satışlar Skoda'da yüzde 12,6, elektrikli otomobil ID Buzz'da yüzde 3,2, Audi'de yüzde 0,7 gerilerken Porsche'nin satışları yüzde 10,9 arttı. Seat satışlarında yüzde 10,3'lük artış kaydedilirken lüks markalar Bentley, Bugatti ve Lamborghini satışlarında da artış eğilimi sürdü.

Şirket, çip sıkıntısı nedeniyle en azından 2022'nin ilk yarısında kırılgan durumun süreceğini hesap ediyor.

dpa/BK,TY

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