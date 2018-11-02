Cip, yol kenarına park eden traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Uğur SELÇİK-Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, yol kenarına park eden traktör römorkuna, cipin arkadan çarpması sonucu aynı aileden 4 yaşındaki Yiğit İnan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kozan yolunun Ufacıkören mevkiinde Bucak Köyü'ndeki akrabalarının düğününe giden Süleyman İnan yönetimindeki 01 BHP 71 plakalı cip, iddiaya göre arızası nedeniyle yol kenarında park halinde olan 01 GK 355 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cipte bulunan Yiğit İnan hayatını kaybederken, Neşe İnan (30) ile Emine İnan (80) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya neden olan römorkun iddiaya göre uyarıcı reflektörlerin bulunmadığı öğrenilirken, traktörün sahibine de ulaşılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

