Cip, yol temizleme aracına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU /DERİNCE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, cipin sol şeritte yolu temizleyen yol temizleme aracına çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Derince Çenedağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mesut Koç kontrolündeki 34 LU 1380 plakalı yol temizleme aracı sol şeritte yolu temizlerken, süratli olduğu ileri sürülen Serkan Aktoprak (23) idaresindeki 20 DH 191 plakalı cip arkadan çarptı. Savrulan cip yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri cip içerisinde bulunan Bayram Salih Ekin'e (24) ilk müdahalede bulunurken, cip sürücüsü Serkan Aktoprak ve Tülin Duman'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram Salih Ekin, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

