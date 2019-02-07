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CİPE ARKADAN ÇARPTI, KASKI CİPİN İÇİNE DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda, moto kuryelik yapan bir kişi, trafik yüzünden duran lüks cipe arkadan çarptı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda, moto kuryelik yapan bir kişi, trafik yüzünden duran lüks cipe arkadan çarptı. Hafif şekilde yaralanan moto kurye yola savrulurken, kafasından çıkan kaskı da cipin içine düştü.
Olay, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan yönünde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BA 7801 plakalı lüks cipin sürücüsü, trafiğin yoğun olması nedeniyle sağ şeritte durdu. Bu sırada, aynı yöne giden moto kurye Ayhan Öztürk, kullandığı 39 BE 738 plakalı motosikletini durduramayıp cipe arkadan çarptı.

KASKI CİPİN İÇİNE DÜŞTÜ
Çarpmanın etkisiyle moto kurye Öztürk, motosikletiyle birlikte yere savrulurken, kafasından çıkan kaskı cipin kırılan arka camından içeri girdi. Bu sırada hasta nakli yapan özel ambulans çalışanları kazayı görerek yardıma koştu. Üşümesin diye yaralının altına kendi montlarını seren sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen moto kurye Öztürk, müdahale sırasında iş arkadaşlarını cep telefonuyla arayarak kazayla ilgili bilgi verdi.
Ayhan Öztürk, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansına konularak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çağlayan yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden genel görüntü
-Yaralının yerde yatması
-Özel sağlık çalışanlarının yaralıya müdahale etmesi
-Yaralının yerde yatarken yakınlarına cep telefonu ile haber vermesi
-112 ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması
-Kazaya karışan otomobil sürücüsünden detay görüntü
-Kazaya karışan otomobilden detay görüntü
-Kaza nedeniyle oluşan trafikten detay görüntü
-Yaralı sürücünün kaskının otomobilin bagajına düşmesi
-Genel ve yakın detaylar

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