HABER

Cipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

 ŞİŞLİ Piyalepaşa Bulvarı'nda, moto kuryelik yapan bir kişi, trafik yüzünden duran lüks cipe arkadan çarptı.

Cipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştü

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ Piyalepaşa Bulvarı'nda, moto kuryelik yapan bir kişi, trafik yüzünden duran lüks cipe arkadan çarptı. Hafif şekilde yaralanan moto kurye yola savrulurken, kafasından çıkan kaskı da cipin içine düştü.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan yönünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BA 7801 plakalı lüks cipin sürücüsü, trafiğin yoğunlaşması nedeniyle sağ şeritte durdu. Bu sırada, aynı yöne giden moto kurye Ayhan Öztürk, kullandığı 39 BE 738 plakalı motosikletle cipe arkadan çarptı.

KASKI CİPİN İÇİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle moto kurye Öztürk, motosikletiyle birlikte yere savrulurken, kafasından çıkan kaskı ise cipin kırılan arka camından içeri girdi. Bu sırada hasta nakli yapan özel ambulans çalışanları kazayı görerek yardıma koştu. Üşümesin diye yaralının altına kendi montlarını seren sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen moto kurye Öztürk, müdahale sırasında iş arkadaşlarını cep telefonuyla arayarak kazayla ilgili bilgi verdi.

Ayhan Öztürk, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansına konularak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çağlayan yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(FOTOĞRAFLI)

Cipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştüCipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştüCipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştüCipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştü

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Kulu'da öğrencilere cep telefonu yasağı; kullananların velisine ceza uygulanacakKulu'da öğrencilere cep telefonu yasağı; kullananların velisine ceza uygulanacak
Batı Akdeniz'de 583 bin 180 su kuşu sayıldıBatı Akdeniz'de 583 bin 180 su kuşu sayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Günlük burç yorumları 7 Şubat Perşmebe (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Kartal'da bina çöktü!

Kartal'da bina çöktü!

Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu

Sebze pahalı deyip evinin salona sera kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.