Cipin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya) (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Abdullah Karaca (33), kullandığı bisiklete bir cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir- Antalya karayolunun Marangozlar kavşağında meydana geldi. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kafeteryada garson olarak çalışan Abdullah Karaca, bisikletiyle yolda ilerlediği konrolü kaybedip, arkasından gelen araçların önüne çıktı. Soner C. yönetimindeki 50 AAJ 906 plakalı cip, Karaca'nın bisikletine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp refüje düşen Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Karaca'nın aniden fenalaşması üzerine bisikletinin hâkimiyetini kaybettiği düşünülürken, cansız bedeni de otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cip sürücüsü Soner C. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

