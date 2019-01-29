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Cipin çarptığı otomobildeki kadın yola savruldu, çocuğu için koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:31 | Son Güncelleme

ORDU'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen kar festivaline gitmek için yola çıkan çok sayıda sürücü, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Buz tutan yolda kayan bir cipin çarptığı otomobildeki kadın ise açık olan kapıdan yola savruldu.

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) - ORDU'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen kar festivaline gitmek için yola çıkan çok sayıda sürücü, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Buz tutan yolda kayan bir cipin çarptığı otomobildeki kadın ise açık olan kapıdan yola savruldu. Çocuğu otomobilde kalan kadın, panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda dün kar festivali düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren yaylaya akın eden Ordulular, karda gönüllerince eğlendi. Kar festivali için yola çıkan bazı sürücüler ise yayla yolunda, tipi nedeniyle mahsur kaldı. Buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip ise kayıp bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, adı öğrenilemeyen bir kadın otomobilin açık olan kapısından karlı yola düştü. Ciple birlikte kısa süre sürüklenen otomobilde çocuğu kalan kadın panik yaşadı. Otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak, durdu. Kadın hemen çocuğunun yanına koştu.

Yaşanan kaza ve kadının panik anları kameraya yansıdı.

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