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  4. Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y.’ye ait 34 BB 5627 plakalı Cip hareket halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak çevredekilerinde yardımı ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Cipin motor kısmında hasar meydana gelirken yangında herhangi bir yaralanma olmadı.

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