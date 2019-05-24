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Cipin TIR'a arkadan çarptığı ve 1 kişin öldüğü kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 23:00 | Son Güncelleme

BOLU'da, dün akşam saatlerinde cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alper KORKMAZ/BOLU, (DHA)- BOLU'da, dün akşam saatlerinde cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Süleymanoğlu yönetimindeki 34 MH 773 plakalı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen cipte bulunan ismi öğrenilemeyen kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücüde de ağır yaralandı.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cipin TIR'a arkadan çarptığı kazanın o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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