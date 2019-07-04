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Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:39 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, kontrolden çıkan cipin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mina Yıldırım (40) ile kızı İpek Yıldırım (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, kontrolden çıkan cipin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mina Yıldırım (40) ile kızı İpek Yıldırım (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annesi ile kız kardeşini kaybettiği kazada yaralanan Aslı Yıldırım'ın (13) ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Artvin- Şavşat yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mina Yıldırım yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı cip, kontrolden çıkarak, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Mina Yıldırım ile kızları İpek ve Aslı Yıldırım, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile kızlarını cipten çıkarıp, yola taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İpek Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mina Yıldırım ise sabaha karşı yaşamını yitirdi. Aslı Yıldırım'ın tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
Mina Yıldırım ile kızı İpek Yıldırım için ikindi vakti Şavşat'taki Mustafa Kemal Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi ile kızını kaybeden Serkan Yıldırım, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Kaymakam Musa Göktaş, Belediye Başkanı Nihat Acar, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Mustafa Eroğlu, İlçe Emniyet Amiri Servet Orhan ve çok sayıda kişi katıldı. Mina Yıldırım ve kızı İpek Yıldırım, kılınan namazın ardından Susuz köyündeki mezarlıkta toprağa verildi

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Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildiCipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildiCipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildiCipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi

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