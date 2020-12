Çıplak arama tartışmaları: "İspatı yok olan ailem"

Ancak ağabeyi Onur Yaser Can’ın karakolda maruz kaldığı çıplak arama sonucu on sene önce intihar ettiğini hatırlatan Ezgi Sevgi Can, “Siz bu çocuğa ne yaptınız? Ve yaptığınızın sonucunda neler oldu? Eminim hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar ama ben her şeyimi kaybettim“ diye tepki gösteriyor.

İntiharın ardından çıkan not: "Çırılçıplak soyuldum"

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can, 2010 yılının Haziran ayında İstanbul Harbiye’de esrar satın aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. 28 yaşındaki genç, nöbetçi savcının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İki gün sonra tutanaklarda eksiklik olduğu gerekçesiyle tekrar karakola çağrıldı. Ezgi Can Sevgi polisin, ağabeyi ve başkaları aleyhine değiştirdiği tutanakları imzalamaya zorladığını belirtiyor. Gözaltına alındığında kötü muameleye maruz kalan Onur Yaser Can baskı altında tutanakları imzalamak zorunda kalmıştı. 23 Haziran’da bir kez daha karakola çağrıldı. Ve 23 Haziran 2010 tarihinde odasından çırılçıplak atlayarak intihar etti. Anne Hatice Can, oğlunun intiharından sonra kot pantolonun arka cebinde bir not buldu. Notta, “Narkotik Şube’de çırılçıplak soyulup yere çöktürülüp öksürtüldüm. Onurumla oynadılar. Korkuyordum” yazıyordu.