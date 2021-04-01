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Çıplak ayakla turşu kazanına girdi işletme mühürlendi

01.04.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2020 yılının mayıs ayında bir turşu tesisinde çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu kazanının içine giren ve şarkı eşliğinde çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı işletmeyi mühürlerken olayla ilgili görüntüleri çeken şahıs Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı.Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir turşu tesisinde elbiseleri ve çıplak ayaklarıyla turşu kazanına giren akrabası Ali G.’yi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaşan İsa T.

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2020 yılının mayıs ayında bir turşu tesisinde çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu kazanının içine giren ve şarkı eşliğinde çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı işletmeyi mühürlerken olayla ilgili görüntüleri çeken şahıs Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir turşu tesisinde elbiseleri ve çıplak ayaklarıyla turşu kazanına giren akrabası Ali G.’yi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaşan İsa T. isimli şahıs Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ederken, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Ali G.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Müdürlük tarafından tesis mühürlendi
Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleme yapılan tesisten numuneler alınarak işletme mühürlendi.
Yaptıkları inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, ”Son günlerde sosyal medyada hepimizi rahatsız eden, olumsuz etkileyen ve vatandaşımızın tepkisini çeken bir görüntü ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak bakanlığımız süreci yakından takip etti, yapılan çalışmada görüntü çekilen yerin Manisa’nın Turgutlu ilçesi olduğu tespit edildi. Sayın Bakanımız bizi talimatlandırdı. Biz de bugün burada ekiplerimizle birlikte çalışma yaptık. Olumsuz görüntü ile ilgili numunelerimizi aldık ve cezai işlemlerimizi uyguladık. Bulunduğumuz yerde işletmenin faaliyetlerini durdurduk, mühürledik ve cezasını yazdık. Vatandaşımız müsterih olsun, bakanlığımız gıda konusunda ki işlemleri büyük bir hassasiyetle inceliyor. Sosyal medyaya yansıyan olay neticesinde işletme tespit edildi. Bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve idari yaptırımlar uygulandı, mühürleme yapıldı” dedi.

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