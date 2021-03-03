Çıplak fotoğraf skandalı işine yaradı: Parama para kattım!

Çıplak fotoğraflarını satarak her ay binlerce dolar kazanan üç çocuk annesi kadının mesleği ortaya çıkınca skandal patlamış, Crystal Jackson adındaki kadın çocuklarını okuldan almak zorunda kalmıştı.

Ancak bu durum Jackson'ın işine yaramış gibi duruyor. Öyle ki 44 yaşındaki kadın viral hale geldikten sonra işlerinin daha çok açıldığını duyurdu.

PARASINA PARA KATTI!

İnternet dünyasında Tiffany Poindexter adıyla bilinen Crystal Jackson, OnlyFans'ten önceden ayda 150 bin dolar kazandığını şu anda ise nakit akışını artık takip edemediğini söyledi. Crystal, kazancının bir kısmını bağışlayacağını duyurdu.

FOTOĞRAFLARINI KOCASI ÇEKİYOR

Crystal'ın kocası Chris, çocuklar meşgulken veya uyurlarken Crystal'ın fotoğraf çekimlerine yardımcı oluyor ve sabahın erken saatlerinde hayranlarından gelen mesajları yanıtlıyor.

