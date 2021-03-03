HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çıplak fotoğraf skandalı işine yaradı: Parama para kattım!

Çıplak fotoğraf skandalı işine yaradı: Parama para kattım!

03.03.2021 14:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çıplak fotoğraf skandalı işine yaradı: Parama para kattım!

Çıplak fotoğraflarını satarak para kazandığı öğrenildikten sonra okul velileri tarafından şikayet edilen Crystal Jackson, çocuklarını okuldan almak zorunda kalmıştı. Olay üzerinden çok geçmeden bir açıklama yapan Jackson, 'yaşadığım bu zorbalık parama para kattı' dedi.

Çıplak fotoğraflarını satarak her ay binlerce dolar kazanan üç çocuk annesi kadının mesleği ortaya çıkınca skandal patlamış, Crystal Jackson adındaki kadın çocuklarını okuldan almak zorunda kalmıştı.

Screenshot_36

Ancak bu durum Jackson'ın işine yaramış gibi duruyor. Öyle ki 44 yaşındaki kadın viral hale geldikten sonra işlerinin daha çok açıldığını duyurdu.

PARASINA PARA KATTI!

Screenshot_38

İnternet dünyasında Tiffany Poindexter adıyla bilinen Crystal Jackson, OnlyFans'ten önceden ayda 150 bin dolar kazandığını şu anda ise nakit akışını artık takip edemediğini söyledi. Crystal, kazancının bir kısmını bağışlayacağını duyurdu.

Screenshot_39

FOTOĞRAFLARINI KOCASI ÇEKİYOR

Crystal'ın kocası Chris, çocuklar meşgulken veya uyurlarken Crystal'ın fotoğraf çekimlerine yardımcı oluyor ve sabahın erken saatlerinde hayranlarından gelen mesajları yanıtlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!
Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?Mektup yazarken nelere dikkat edilmeli?
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Görüntüleri ABD yayınladı: İşte Kuzey Kore'nin 'nükleer sırrı'

Görüntüleri ABD yayınladı: İşte Kuzey Kore'nin 'nükleer sırrı'

Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan Mısır açıklaması!

Dışişleri Bakanı'ndan Mısır açıklaması: Müzakere edebiliriz!

Fransa'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Fransa'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Son dakika: AFAD duyurdu! Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: Hollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama

Hollanda'da test merkezi yakınında patlama

Ruhani: Ciddi bir irade olursa bu hafta içinde sonuç alınır!

Ruhani: Ciddi bir irade olursa bu hafta içinde sonuç alınır!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.