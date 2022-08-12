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Çıplak fotoğrafını paylaşan Tommy Lee kimdir? Tommy Lee ve Pamela Anderson kaç yıl evli kaldı?

12.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tommy Lee Instagram hesabında yaptığı skandal paylaşımla gündemde. ABD'li heavy metal grubu Motley Crue'nun bateristi çıplak fotoğrafını 'Ooooopppsss' notunu düşerek paylaştı. Ünlü isim bir dönem Pamela Anderson ile yaşadığı aşkla biliniyor. Geçtiğimiz gün basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar internette "Çıplak fotoğrafını paylaşan Tommy Lee kimdir?", " Tommy Lee ve Pamela Anderson kaç yıl evli kaldı?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Çıplak fotoğrafını paylaşan Tommy Lee kimdir? Tommy Lee ve Pamela Anderson kaç yıl evli kaldı?

Tommy Lee sosyal medya hesabında paylaştığı çıplak fotoğrafı nedeniyle gündem oldu. Ünlü ismin Instagram hesabında 'Ooooopppsss' başlıklı çıplak fotoğrafı olay oldu. Metal grubu Motley Crue'nun bateristi olan Lee, aynı zamanda ünlü oyuncu Pamela Anderson'ın da eski eşi. Peki Tommy Lee kimdir? Tommy Lee ve Pamela Anderson kaç yıl evli kaldı? İşte Pamela Anderson'ın eski eşi ile ilgili merak edilenler...

TOMMY LEE KİMDİR?

Tommy Lee 3 Ekim 1962 yılında Atina'da dünyaya geldi.

Tommy Lee'nin tam adı Thomas Lee Bass'tır. Glam metal grubu olan Mötley Crüe grubunun kurucu üyesidir ve uzun yıllardır bu grupta davul çalmaktadır.

Tommy Lee Lee ilk olarak 4 yaşındayken davula sahipti ancak ilk olarak gerçek davul kitine gençlik yıllarında sahip oldu.

Lee o zamana kadar Queen, Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin ve Judas Priest dinliyordu. Kiss dinlemeye başladı ve davula başlamasındaki ana etkisi Peter Criss olmuştur. Lee, Peter Criss'in stilini kendi tarzı ile birleştirerek kendine özgü bir tarz yarattı.

TOMMY LEE VE PAMELA ANDERSON KAÇ YIL EVLİ KALDI?

Tommy Lee 1984 yılında Elaine Starchuk ile evlenmiştir, çifty 1985'te ayrıldı. 1986 yılında Heather Locklear ile evlenen Lee 1993 yılında boşanma ile sonuçlanan ilişkinin ardından 1992'te Pamela Anderson ile dünyaevine girdi.

Tommy Lee - Pamela Anderson aşkı 1998'de son buldu. Tommy Lee 2019 yılında Brittany Furlan ile evlenmiştir.

TOMMY LEE'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

59 yaşındaki Motley Crue yıldızı, sosyal medya hesabı Instagram'dan çıplak bir fotoğraf yayınlandı.

Lee'nin Instagram hesabında 'Ooooopppsss' başlıklı çıplak fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Lee, skandal paylaşımını bir süre sonra sildi.

İşte Lee'nin paylaştığı o fotoğraf:

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Pamela Anderson Tommy Lee
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