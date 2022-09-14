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  4. Çıplak fotoğrafları ifşa olan Gökhan Güney'in gelini Ece Güney gündemden düşmüyor! Yangın çıkardığı iddia edilmişti! Şimdi de mahallelinin saldırısına uğradı

Çıplak fotoğrafları ifşa olan Gökhan Güney'in gelini Ece Güney gündemden düşmüyor! Yangın çıkardığı iddia edilmişti! Şimdi de mahallelinin saldırısına uğradı

14.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in gelini Ece Güney üstsüz fotoğraflarıyla gündemdeyken yeni bir iddia ile adından söz ettirdi. İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Güney'in gelini Ece Güney ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Ece Güney'in 4 katlı binada yangın çıkardığı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından evine gitmek isteyen Güney, mahallelinin saldırına uğradı.

Çıplak fotoğrafları ifşa olan Gökhan Güney'in gelini Ece Güney gündemden düşmüyor! Yangın çıkardığı iddia edilmişti! Şimdi de mahallelinin saldırısına uğradı

Esenyurt’ta sanatçı Gökhan Güney’in gelini Ece Güney, geçtiğimiz günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalleli tarafından linç edilmek istenmişti. Dün gece tekrar evine gelen kadın, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. “Seni bu mahallede istemiyoruz” diyen vatandaşlar Güney’e tekrar saldırdı.

Gökhan Güney'in gelini Ece Güney 4 katlı binayı mı yaktı? Üstsüz fotoğrafları ortaya çıkmıştıGökhan Güney'in gelini Ece Güney 4 katlı binayı mı yaktı? Üstsüz fotoğrafları ortaya çıkmıştı

Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay, geçtiğimiz gece Esenyurt Süleymaniye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Pazartesi gecesi Ece Güney’in oturduğu binada yangın çıkması üzerine komşuları Güney’i suçlayarak binayı yakmakla suçlamıştı. Yaşanan tartışma sonrası bina sakinleri, kadına saldırıp linç etmek istemişti.

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"SENİ MAHALLEDE İSTEMİYORUZ"

Tüm olaylar sonrası evinden uzaklaşan Güney, dün gece yarısı tekrar mahalleye gelip evine girmek istedi. Mahallede nöbet tutan komşuları karşılarında Ece Güney’i görünce deliye döndüler. “Seni bu mahallede istemiyoruz” , “Git buradan” diye laf atan mahalleli ile Güney arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra Güney’in üstüne yürüyen mahalleli ile arasında yine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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