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Çıplak fotoğrafları sızan Cardi B’nin eski pozları da gündem oldu

15.10.2020 14:56 | Son Güncelleme:
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Çıplak fotoğrafları sızan Cardi B’nin eski pozları da gündem oldu

Çıplak bir şekilde kanepede uzanırken çekilen karesini yanlışlıkla Instagram hesabından yayınlayan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, kısa süre sonra hatasını fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Cardi B gündem olmasının ardından diğer pozlarıyla da dikkat çekti.

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Grammy ödüllü rapçi Cardi B., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu. Yanlışlıkla çıplak pozunu paylaşan ünlü raapçinin diğer paylaşımları da yeniden gündeme geldi.

Instagram'da yanlışlıkla çıplak fotoğraflarını paylaşmasıyla gündeme gelen Cardi B'nin en ateşli fotoğrafları kullanıcının dikkatini çekti.

Cardi B’nin çok sayıda seksi fotoğrafı var.
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Ünlü rap yıldızı, vücudunu sergilemekten çekinmiyor.
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Vücuduna göre giyinmeyi biliyor.
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Cardi B, yanlışlıkla kendi çıplak fotoğrafını paylaştı.
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Cardi B, bugüne kadar sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Ünlü şarkıcının Instagram sayfası, seksi fotoğraflarla dolu.

Cardi B, fotoğraflarında genellikle kıvrımlarını ortaya çıkarmasına olanak tanıyan giysileriyle dikkat çekiyor. Tangalı fotoğraflarını paylaşan Cardi B, zaman zaman farklı renklerde postiş kullanıyor. Elbise seçiminde ise vücudunun özelliklerini nasıl vurgulaması gerektiğini iyi biliyor.

Cardi B, kalçalarını göstermekten çekinmiyor.
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Instagram'dan sıklıkla etkileyici vücudunu paylaşıyor.
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Nasıl seksi poz verileceğini biliyor.
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28 yaşındaki yıldız, farklı mayolarla verdiği pozlarda, suda da etkileyici göründüğünü kanıtladı. Çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Instagram’da paylaşan Cardi B, daha sonra Twitter’dan “Tanrım, beni neden bu kadar aptal yaptın? Neden? Ama bu konuda kendimi yemeyeceğim” yazmıştı.

Yanlışlıkla Instagram’dan çıplak fotoğrafını paylaştı.
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Cardi B, yaptığı hatadan sonra Tweet attı.
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“Böyle şeyler olur” dedi.
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Ünlü rap yıldızı, durumu açıklamaya çalıştı.
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Yaptığı hatanın ardından durumu açıklamaya çalışan Cardi B, “Kahvaltı edeceğim, sonra bir partiye gideceğim ve bunu düşünmeyeceğim bile. Olan oldu. Böyle şeyler olur, boşver. İlk kez olmuyor. Geçmişte striptizciydim. Yani neyse ne” dedi.

Cardi B, eskiden striptizci olduğunu saklamadı.
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Cardi Bi’nin geçmişte de vücuduyla ilgili çekincesi yoktu.
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Ünlü rapçi fotoğrafın eski eşinin yatağında çekildiğini itiraf etti. Instagram’da bir canlı yayına katılan Cardi B, fotoğraf hakkında “Yatağa uzanmıştım. Sonra o fotoğrafı çektim, tuşa bastım ve gönderildiğini gördüğümde ‘Aman Allah’ım, Offset, aman Allah’ım’ diye bağırıyordum, o ise gülüyordu” dedi.

Cardi, çıplak fotoğrafı çekilirken eski eşinin yatağında olduğunu söyledi.
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Açıklamalarına devam eden Cardi B, “O sırada telefonu açıp fotoğrafı sildim ama herkes görmüştü” dedi.

Cardi B, Offset’le olan iki yıllık evliliğinin ardından boşandı. Çiftin iki yaşında Kulture adında bir kızları var.

Çift, iki yıllık evliliğin ardından ayrıldı.
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