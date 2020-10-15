Çıplak fotoğrafları sızan Cardi B’nin eski pozları da gündem oldu

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Grammy ödüllü rapçi Cardi B., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu. Yanlışlıkla çıplak pozunu paylaşan ünlü raapçinin diğer paylaşımları da yeniden gündeme geldi.

Instagram'dan sıklıkla etkileyici vücudunu paylaşıyor.



Nasıl seksi poz verileceğini biliyor.



28 yaşındaki yıldız, farklı mayolarla verdiği pozlarda, suda da etkileyici göründüğünü kanıtladı. Çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Instagram’da paylaşan Cardi B, daha sonra Twitter’dan “Tanrım, beni neden bu kadar aptal yaptın? Neden? Ama bu konuda kendimi yemeyeceğim” yazmıştı.

Yanlışlıkla Instagram’dan çıplak fotoğrafını paylaştı.



Cardi B, yaptığı hatadan sonra Tweet attı.



“Böyle şeyler olur” dedi.



Ünlü rap yıldızı, durumu açıklamaya çalıştı.



Yaptığı hatanın ardından durumu açıklamaya çalışan Cardi B, “Kahvaltı edeceğim, sonra bir partiye gideceğim ve bunu düşünmeyeceğim bile. Olan oldu. Böyle şeyler olur, boşver. İlk kez olmuyor. Geçmişte striptizciydim. Yani neyse ne” dedi.

Cardi B, eskiden striptizci olduğunu saklamadı.



Cardi Bi’nin geçmişte de vücuduyla ilgili çekincesi yoktu.



Ünlü rapçi fotoğrafın eski eşinin yatağında çekildiğini itiraf etti. Instagram’da bir canlı yayına katılan Cardi B, fotoğraf hakkında “Yatağa uzanmıştım. Sonra o fotoğrafı çektim, tuşa bastım ve gönderildiğini gördüğümde ‘Aman Allah’ım, Offset, aman Allah’ım’ diye bağırıyordum, o ise gülüyordu” dedi.