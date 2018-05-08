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Çıplak görüntüleri çalınan Paris Hilton herkesi uyardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 15:28 | Son Güncelleme

Hem parası hem de çıplak fotoğrafları çalınan Paris Hilton, yaptığı açıklamada ''Sakın iCloud kullanmayın, iCloud güvenilir değil'' dedi

Çıplak görüntüleri çalınan Paris Hilton herkesi uyardı

Paris Hilton'un hesaplarını ele geçirerek 170 bin dolarını ve çıplak fotoğraflarını çalan kadın siber korsan Paytsar Bkhchadzhyan, dün hakim karşına çıktı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TEK PARTİDE 40 BİN DOLAR HARCADI

Paris Hilton'dan çaldığı paralarla da yetinmeyen Bkhchadzhyan, baba Rick Hilton ve kız kardeş Nicky'nin de hesaplarına göz dikti fakat başarılı olamadı. Bkhchadzhyan, ayrıca Roosevelt Hotel'in Hollywood'daki bir partisine 40 bin dolar harcayarak Paris Hilton adına rezervasyon yaptırmaktan da çekinmedi.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİNİ DE ELE GEÇİRDİ

Hilton'un banka hesaplarını ele geçirerek para çalmayı başaran Bkhchadzhyan, ardından ünlü aktrisin iCloud hesabına göz koydu ve sonunda ele geçirmeyi başardı. Söylenenlere göre iCloud hesabında Hilton'un bazı çıplak görüntüleri bulunuyordu fakat bu görüntüler internete sızdırılmadı.

Mahkeme öncesinde basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulunan Paris Hilton, "Yaşanan olaylardan bu yana iCloud'u kullanmıyorum. iCloud güvenilir değil" dedi.

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