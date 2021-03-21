HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Çıplak kadın canlı yayını bastı! Elindeki taşla sunucuya saldırdı

Çıplak kadın canlı yayını bastı! Elindeki taşla sunucuya saldırdı

21.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanya'da canlı yayınlanan bir televizyon programını basan çıplak kadın, elinde taşla sunucu Mirela Vaida'ya saldırdı. O anlar kare kara kayda alındı.

Romanya’da bir ulusal kanalda Acces Direct adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş bulunan çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

'PARAMI GERİ VER!'

Tamamen çıplak olan saldırgan kadın, Vaida’ya “Paramı geri ver” şeklinde bağırarak üstüne doğru koştu. Vaida, o sırada stüdyoda bulunan kişiler tarafından durdurulan saldırgan kadını tanımadığını ifade etti.

romanyada-sunucu-canli-yayinda-ciplak-bir-kadinin-saldirisina-ugradi_3150_dhaphoto4

YAYIN YARIDA KESİLDİ

Saldırı sırasında canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın stüdyo dışına çıkartıldı. Yerel basın Vaida’nın sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

romanyada-sunucu-canli-yayinda-ciplak-bir-kadinin-saldirisina-ugradi_3150_dhaphoto3

romanyada-sunucu-canli-yayinda-ciplak-bir-kadinin-saldirisina-ugradi_3150_dhaphoto2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı
İşte Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü mesajları...İşte Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü mesajları...
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Kız öğrencilerin sokak ortasındaki tekmeli tokatlı kavgasına erkeklerden tezahürat!

Sokak ortasında tekmeli tokatlı kız kavgası!

Yatak odasında bulduğu rögar kapağı şaşkına çevirdi! Aşağı indiğinde...

Yatak odasında bulduğu rögar kapağı şaşkına çevirdi!

Çin’de korkunç olay! Turistleri taşıyan helikopterin düştüğü anlar kamerada

Dehşet! Helikopter böyle çakıldı

Ankara'da şaşkına çeviren görüntüler! Kaputa oturan çocuklar aracı böyle ittiler

Akıllara durgunluk veren görüntüler! Aracı böyle ittirdiler

Bursa'da akılalmaz görüntü! Yolcular minibüsün dışına taştı

Bu görüntüler Bursa'da kaydedildi! Görenler hayrete düştü

Yürek yakan anlar! Hatalı sollama yapan sürücü kediyi ezip geçti

Yürek yakan olay! 'O anı asla unutamayacağım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.