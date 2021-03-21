Çıplak kadın canlı yayını bastı! Elindeki taşla sunucuya saldırdı

Romanya’da bir ulusal kanalda Acces Direct adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş bulunan çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

'PARAMI GERİ VER!'

Tamamen çıplak olan saldırgan kadın, Vaida’ya “Paramı geri ver” şeklinde bağırarak üstüne doğru koştu. Vaida, o sırada stüdyoda bulunan kişiler tarafından durdurulan saldırgan kadını tanımadığını ifade etti.

YAYIN YARIDA KESİLDİ

Saldırı sırasında canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın stüdyo dışına çıkartıldı. Yerel basın Vaida’nın sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

DHA

