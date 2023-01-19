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  4. Çıplak pozları ifşa olmuştu! Bahar Candan kararını açıkladı: Alkolü bırakıyorum ve namaza başlıyorum

Çıplak pozları ifşa olmuştu! Bahar Candan kararını açıkladı: Alkolü bırakıyorum ve namaza başlıyorum

19.01.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlyfans'ta sık sık erotik pozlarını paylaşan ve geçtiğimiz ayda da çıplak pozları ifşa olan Bahar Candan sosyal medyadan verdiği bir kararı açıkladı. "Alkolü bırakıyorum" diyen Candan namaza başlayacağını söyledi.

Çıplak pozları ifşa olmuştu! Bahar Candan kararını açıkladı: Alkolü bırakıyorum ve namaza başlıyorum

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Bahar Candan hem verdiği frikiklerle hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak çıplak pozları ifşa olan Candan bu sefer de alkolü bıraktığını açıkladı. "Namaza başlıyorum" diyen sosyal medya fenomeni namaz için gerekli şeyleri aldığını ve nasıl namaz kılındığını öğrendiğini söyledi.

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Bahar Candan açıklamasında "Beni anlayacağınızı düşünüyorum Instagram'ımı kapatacağımı düşünmeyin asla yapmam alkolü tamamen bırakma kararı aldım ve nazama başlayacağım. Bir tane uygulamadan nasıl namaz kılındığını öğreniyorum" dedi.

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Bahar Candan, geçtiğimiz gün kalçasının yarısını açıkta bırakan şortuyla poz vermişti.

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