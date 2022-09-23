Çıplak pozlarını paylaşmıştı! Bahar Candan Onlyfans'tan kazandığı parayı açıkladı

Yetişkinlere yönelik içerikler için abonelik platformu sunan OnlyFans'a Türk ünlüler de ilgili. Müstehcen pozlarını paylaşarak para kazanan isimler arasında yarışma programına katılarak ünlü olan Bahar Candan da var.

Daha önce profiline takipçi çekmek için Instagram'a çıplak pozlarını koyan Candan katıldığı programda 'Gelir kapısı' dediği uygulamadan ne kadar kazandığını açıkladı.

"CİNSELLİĞİMİ ABARTARAK KULLANMADIM"

Bahar Candan iddiasına göre Onlyfans'tan bir ayda 1 milyon TL kazanmış. Candan konuşmasında "Başlamadan önce anlaşma yaptım zaten oraya girdiğim için de para aldım, Instagram'ı hiç nude kullanmadım cinselliğimi abartarak kullanmadım" dedi.

Bahar Candan açıklamasının devamında "En çok ayak ilgi çekiyor, ayak çok seviyorlar. Damarlar mı dikkat çekiyor acaba... " yorumunda bulundu.



