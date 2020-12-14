'Çıplak temizlikçiler' şirketi dünyaya açıldı!

Nikki, şirketi The Naked Cleaning Company’e dünyanın dört bir yanından, hatta Dubai’den bile yoğun ilgi gösterildiğini belirtti. Şirket hem çalışanın hem de müşterinin güvenliğini kontrol altında tutan bir sistemle, rezervasyon üzerinden hizmet sunuyor.

Uluslararası çapta bayilik vermeyi planladıklarını söyleyen Nikki, “Her zaman genişleyebilecek bir iş modeli inşa etmek istiyordum. Şu ana dek Amerika, Kanada, Hollanda ve umuyoruz ki Avustralya için bayilik modellerimiz hazırlanmış durumda” dedi.

Şirket, kadınları güçlendirmeyi umuyor.

Tüm bayilikler için eğitimler düzenlemeyi planlayan Nikki, “Bayilikler için hazırda bir destek ekibim olacak, bunları yönetmek için de ofise ihtiyacımız olacak. Çok iyi bir fikir olduğu için şirketi satın almaya çalışanlardan yoğun ilgi gördük” dedi.

The Naked Company bu yılın başlarında kurulmuş olsa da, karantina döneminde hizmetlerini askıya aldı ancak Nikki pandeminin ardından verdiği hizmetin her zamankinden daha önemli olacağını düşünerek “Çıplak temizlikçilere olan talep yükseldi. Karantina boyunca, evlerin dezenfekte edilişine çıplak temizlikçilerle yardımcı olmayı umuyoruz. Geçtiğimiz ay yaşadıklarımızdan sonra insanların böyle bir hizmete sahip olabilmesi güzel” dedi.



