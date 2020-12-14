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'Çıplak temizlikçiler' şirketi dünyaya açıldı!

14.12.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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'Çıplak temizlikçiler' şirketi dünyaya açıldı!

The Naked Cleaning Company adlı şirketin arkasındaki isim olan Nikki Belton, çıplak hizmet verdiği temizlik şirketinin dünyanın dört bir yanında hizmet vermesini umuyor.

Nikki Belton ve Leanne Woolman, bu senenin başında çalışanların çıplak hizmet verdiği The Naked Cleaning Company adlı şirketi kurdu.

Şirket, müşterilerine iç çamaşırlı, üstsüz veya tamamen çıplak çalışanlar tarafından temizlik hizmeti sunuyor. Şirketin kurucularından olan Nikki, markasının dünya çapında hizmet sunmaya hazırlandığını söylüyor.

Uluslararası çapta bayilik vermeyi planladıklarını söyleyen Nikki, “Her zaman genişleyebilecek bir iş modeli inşa etmek istiyordum. Şu ana dek Amerika, Kanada, Hollanda ve umuyoruz ki Avustralya için bayilik modellerimiz hazırlanmış durumda” dedi.

Nikki, şirketi The Naked Cleaning Company’e dünyanın dört bir yanından, hatta Dubai’den bile yoğun ilgi gösterildiğini belirtti. Şirket hem çalışanın hem de müşterinin güvenliğini kontrol altında tutan bir sistemle, rezervasyon üzerinden hizmet sunuyor.

Şirket sahibi Nikki Belton ve Leanne Woolman, şirketi küresel olarak büyütmeyi umuyor.

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan ilk karantinanın ardından işlerin büyüdüğünü söyleyen Nikki, önümüzdeki yıl farklı ülkelere giderek markasını tanıtmayı planlıyor.

Şirket, kadınları güçlendirmeyi umuyor.

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Tüm bayilikler için eğitimler düzenlemeyi planlayan Nikki, “Bayilikler için hazırda bir destek ekibim olacak, bunları yönetmek için de ofise ihtiyacımız olacak. Çok iyi bir fikir olduğu için şirketi satın almaya çalışanlardan yoğun ilgi gördük” dedi.

The Naked Company bu yılın başlarında kurulmuş olsa da, karantina döneminde hizmetlerini askıya aldı ancak Nikki pandeminin ardından verdiği hizmetin her zamankinden daha önemli olacağını düşünerek “Çıplak temizlikçilere olan talep yükseldi. Karantina boyunca, evlerin dezenfekte edilişine çıplak temizlikçilerle yardımcı olmayı umuyoruz. Geçtiğimiz ay yaşadıklarımızdan sonra insanların böyle bir hizmete sahip olabilmesi güzel” dedi.


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