Çıplak uyumak neden kilo vermenize yardımcı olabilir? Ünlü isimler de deniyor

Günümüzde birçok insan kolay bir şekilde kilo vermenin çeşitli yollarını arıyor. Yağ yakmanın daha kolay bazı yolları olduğu ise zaman zaman yapılan araştırmalarla ortaya konuluyor.

The Sun'da yer alan bir habere göre; aralarında bazı zayıflama yöntemleri çok moda. Ariana Grande ve Heidi Klum da bu yöntemleri kullanan ünlüler arasında... Bu yöntemlerden biri de çıplak uyumak...

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, çıplak uyumanın vücudunuzu serin tuttuğunu, metabolizmanızın hızlanmasını sağladığını ve bu sayede daha hızlı kalori yakmanıza yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Geceleri daha serin koşullar, vücudunuzun gereksiz kan şekerinden kurtulmasını ve daha fazla kalori yakmasını sağlayan sağlıklı kahverengi yağ miktarını da artırır.

Elbette yalnızca çıplak uyumak zayıflamak için yeterli değil. Sağlıklı beslenme ve düzenli sporun yanında bu seçenek ancak destekleyici olabilir...

