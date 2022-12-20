Çıplaklar plajından beklediğini bulamadı! Yarı çıplak fotoğraflarını çekince kovulduğunu itiraf etti

Instagram’da 150 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Beatriz Miuky, eşiyle birlikte Brezilya'daki Praia do Pinho çıplaklar plajında çekim yapmak istedi. Üstsüz bir şekilde poz verdiği sırada polislerin kendisine yaklaşarak çekim yapmanın yasak olduğunu belirtiklerini ifade eden Miuky, eşiyle birlikte plajdan kovulduklarını söyledi. Plajın çıkışına kadar bir polis memurunun kendilerine eşlik ettiğini anlatan Miuky, sahilden çıkartılmalarına tepki gösterdi.

“HİÇBİR ŞEY YAPMADIK”

Plajda eşi ve kendisinin fotoğraflarını çektikleri sırada polisin tepkisiyle karşılaştıklarını anlatan Miuky, “Plajdaki herkes gibi normal fotoğraflar çekiyordu. Herhangi bir sahne çekmedik ya da açık bir şey yapmadık. Doğal ve rahat fotoğraflardı. Özel bir şey yoktu” dedi.

Polislerin OnlyFans sayfasını bildiği için kendilerini plajdan çıkarttıklarını iddia eden Miuky, “Paylaşımlarımı biliyorlardı. Kendi aralarında hesabım hakkında konuştuklarını duydum. Sanki bir suç işlemişim gibi kötü hissettim. Yanlış bir şey yapmadım ama benim üzerimde oluşan önyargı çok kötü. Nasıl tepki vereceğimi bilemedim” diye konuştu.