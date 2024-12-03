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  4. Çıplaklık sahnesiyle güldürmüştü! Giray Altınok 'Hayatımda ilk defa' diyerek unutamadığı o olayı anlattı: 'Koca bir poşet açtı...' Bu defa duygulandırdı!

Çıplaklık sahnesiyle güldürmüştü! Giray Altınok 'Hayatımda ilk defa' diyerek unutamadığı o olayı anlattı: 'Koca bir poşet açtı...' Bu defa duygulandırdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.12.2024 13:24
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Prens dizisinin başrolü ve senaristi Giray Altınok, İbrahim Selim'in programında özel hayatına ve kariyerine dair birçok açıklama yaptı. Ünlü olmadan önce yaşadığı zorlukları anlatan Altınok hiç unutamadığı anısı anlattı.

Çıplaklık sahnesiyle güldürmüştü! Giray Altınok 'Hayatımda ilk defa' diyerek unutamadığı o olayı anlattı: 'Koca bir poşet açtı...' Bu defa duygulandırdı!

Prens'in yaratıcısı ve başrol oyuncusu Giray Altınok, konuk olduğu İbrahim Selim'in programında diziye ve özel hayatına dair birçok bilinmeyeni anlattı.

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Prens dizisinin açılış sahnesi olan çıplak olan oyuncuların bulunduğu sahnenin perde arkasını anlatan Altınok, yaşadığı diyalogla da güldürmüştü. Ünlü oyuncu, "Sahneyi çekiyoruz. 'Böyle bir sahne var. Birilerinin gelmesi lazım' dedim. Dün akşam hareketli geçmiş. Bir tur aldık güzel oldu. 'Bir tur daha alalım ara verelim.' dediler. Ben de bornozumu giydim. Herkes bornozunu giydi. Bir tane hanımefendi ellerinden tahtaya bağlı şekilde yerde çıplak oturuyor. 'Açmayın çok uzun sürüyor. Ben böyle beklerim' dedi. Duruyor, ben de bornozumla duruyorum. Yanından geçerken 'Giray Bey ben hatırladınız mı?' dedi. Şöyle bir baktım 'Ben sizi hatırlayamadım' dedim. 'Bir deneme çekimine girmiştim. Siz bana orada tavsiye vermiştiniz' dedi. 'Allah' dedim." demişti.

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"HAYATIMDA İLK DEFA" DİYEREK ANLATTI!

İbrahim Selim'in programında yaşadığı ekonomik sıkıntılardan da bahseden Altınok, aç kaldığı günlerde yaşadığı bir olayı anlattı. "İstanbul'a geldiğimde çok zorluk yaşadım. Biz Ozan'la bir seferinde 3 gün yemek yemedik. O kadar para yok. Hayatımızda hiçbir şey istemeye alışık insanlar değiliz. En son üst sokaktaki markete gidip erzak istedim. Babam, annem gönderir istesek ama istemeyeceğiz ya... Öleceğiz artık. Hiç unutmuyorum, zordu. Adam voleybol maçı izliyordu, gecenin saat 10'u girdim, anlatıyorum, ağabey durumumuz yok falan.Adam dönmüyor bana, izlemeye devam ediyor. 'Yer yarılsın Allah'ım içine gireyim bitsin bu işkence' diyorum içimden. Çıkarken 'dur dur' dedi." ifadelerini kullandı.

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Giray Altınok o anı şu sözlerle anlattı: "Koca bir poşet açtı. Makarna, yoğurt,, ekmek, içecek, salam, peynir koydu. Televizyona döndü, uzattı. Teşekkür ettim çıktım. Bakkaldan çıktım, köşeyi döndüm, hayatımda ilk defa bu kadar bağırarak ağlamışımdır. Eve götürdüm, evde de ağladım. Boğazıma dizildi. Ama o ekmek o salam o peynir dünyanın neresinde bir daha yemek yesem o kadar tatlı bir şey yiyemem. Sonra parasını ödedik. Adamla ahbap olduk. Böyle garip bir dostluğumuz da gelişti. O gün kolay olmayacak dedim. Hakikaten de olmadı. Ama seni çok sağlam böyle tırnakları toprağa geçen biri haline getiriyor o günler. Her şeyin kıymetini biliyorsun."

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Giray Altınok
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