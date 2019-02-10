Ciple dereyi geçmeye çalışan sürücü ile arkadaşı mahsur kaldı

Antalya'da ciple geçmeye çalıştıkları derede mahsur kalan sürücü ile arkadaşı, bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Mehmet Üzüm idaresindeki 07 GSG 09 plakalı cip, Konyaaltı ilçesindeki Boğaçay deresinden geçmeye çalıştığı sırada, stop ederek derede sürüklenmeye başladı.

Sürücü Üzüm ile araçta bulunan Gökhan Uysal, aracın üstüne çıkarak cep telefonuyla yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin çabasıyla, sürüklenen araç sabitlendi. Bir saat süren çalışma sonucunda önce sürücü Üzüm, ardından arkadaşı Uysal kurtarıldı. Araçtaki Uysal, bir itfaiye eri tarafından sırtında taşınarak kenara getirildi.

Derede kalan araç da olay yerine gelen 3 cipin yardımıyla, halatlarla çekilerek dereden çıkarıldı.

Araç sürücüsü Mehmet Üzüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman geçtikleri derenin debisinin yağan yağmurlarla arttığını belirterek, "Dereden geçerken lastik çukur gibi bir yerde boşta kalınca araç stop etti. Sürüklenmeye başladık. Yardım istedik." diye konuştu.

