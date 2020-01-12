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  4. Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı

Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ciplerinin dağda kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişilik off- road ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.

Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ciplerinin dağda kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişilik off- road ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.
Pamukkale'de 4 kişilik off-road ekibi, dün akşam ciple Çamlık güzergahından Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkisine gitti. Araçları kara saplanan off-road ekibi, burada mahsur kaldı. Ekibin durumu bildirip, yardım istemesi üzerine bölgeye AKUT görevlileri gönderildi. AKUT ekibi, 3 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan 4 kişiyi kara saplanan cipleriyle kurtardı.

FOTOĞRAFLI

Cipleri kara saplanan off-road ekibini AKUT kurtardı

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