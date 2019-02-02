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Çipras Atina Büyükelçisi Özügergin'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:08 | Son Güncelleme

Çipras Atina Büyükelçisi Özügergin'i kabul etti

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i kabul etti.

Alınan bilgiye göre, kabulde Çipras'ın gelecek hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinin hazırlıkları görüşüldü.

Ayrıca Çipras'ın, Büyükelçi Özügergin'e yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi.

Çipras, 5-6 Şubat'ta Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

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