Çipras Heybeliada Ruhban Okulu’nda

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret etti.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya’yı ziyaretinin ardından saat 12.00 sıralarında Heybeliada Ruhban Okulu’na geldi. Ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın eşlik ettiği Çipras, okula girdikten sonra mum yaktı. Çipras’ın okula gelişi sırasında adeta izdiham yaşandı. Çipras, okulun içindeki kilisede düzenlenen ayinin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.



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