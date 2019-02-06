HABER

Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nu Ziyaret Eden İlk Yunan Başbakan Oldu

06.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ankara temaslarınn ardından İstanbul'a geldi. Ayasofya'yı gezen Çipras daha sonra Heybeliada Ruhban Okulu'na gitti. Çipras böylece okulu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı oldu

Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nu Ziyaret Eden İlk Yunan Başbakan Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ankara’daki temaslarının ardından bugün İstanbul’da. Yunan Başbakan dün gece Ankara’dan İstanbul’a geldi ve bu sabah İstanbul’da Ayasofya’yı ve ardından da Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve eşi Peristera Baziana’ya İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. Heyet sabah saatlerinde önce Ayasofya’ya gitti. Ayasofya ziyaretinin ardından Heybeliada’ya geçmek için Kabataş İskelesi’ne gelen Çipras, iskelede vatandaşlarla tokalaştı ve selamlaştı. Yunanistan Başbakanı ve beraberindekiler ardından da kendilerini bekleyen tekneye geçerek Heybeliada’ya doğru yola çıktı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ziyaret kapsamında ilk kez bir Yunanistan Başbakanı, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret etti. Okul daha önce 1933 yılında Yunanistan’da o dönem muhalet lideri olan Elefterios Venizelos tarafından ziyaret edilmişti.

Çipras, Ruhban Okulu ziyareti sırasında yetkililerle ve Fener Rum Patriği Bartholomeos görüştü, düzenlenen ayine katıldı. Çipras’ın bugün ayrıca İstanbul’daki Yunanistan Başkonsolosluğu’nda İstanbul’da yaşayan Rum ve Yunan halkının temsilcileriyle biraraya gelmesi bekleniyor.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Trump ve Kim Jong Un Yeniden BuluşuyorTrump ve Kim Jong Un Yeniden Buluşuyor
Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendiKar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!

Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!

Tedirgin eden açıklama: Şu an bir savaşla karşı karşıyayız!

'Şu an bir savaşla karşı karşıyayız!'

Tarihi olay! Çipras Ayasofya'da!

Komşu lider Çipras Ayasofya'da!

Nobel Barış Ödülü sahibine tecavüz suçlaması

Nobel Barış Ödülü sahibine tecavüz suçlaması

Fransa, 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etti

Fransa, 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.