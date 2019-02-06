Çipras Heybeliada Ruhban Okulu'nu Ziyaret Eden İlk Yunan Başbakan Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ankara’daki temaslarının ardından bugün İstanbul’da. Yunan Başbakan dün gece Ankara’dan İstanbul’a geldi ve bu sabah İstanbul’da Ayasofya’yı ve ardından da Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve eşi Peristera Baziana’ya İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. Heyet sabah saatlerinde önce Ayasofya’ya gitti. Ayasofya ziyaretinin ardından Heybeliada’ya geçmek için Kabataş İskelesi’ne gelen Çipras, iskelede vatandaşlarla tokalaştı ve selamlaştı. Yunanistan Başbakanı ve beraberindekiler ardından da kendilerini bekleyen tekneye geçerek Heybeliada’ya doğru yola çıktı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ziyaret kapsamında ilk kez bir Yunanistan Başbakanı, 48 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nu ziyaret etti. Okul daha önce 1933 yılında Yunanistan’da o dönem muhalet lideri olan Elefterios Venizelos tarafından ziyaret edilmişti.

Çipras, Ruhban Okulu ziyareti sırasında yetkililerle ve Fener Rum Patriği Bartholomeos görüştü, düzenlenen ayine katıldı. Çipras’ın bugün ayrıca İstanbul’daki Yunanistan Başkonsolosluğu’nda İstanbul’da yaşayan Rum ve Yunan halkının temsilcileriyle biraraya gelmesi bekleniyor.

