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Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 19:33 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmen istifa etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmen istifa etti. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, erken seçim yapılana kadar Çipras’ın geçici Başbakanlık yapmasına karar verdi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’u ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Çipras’ın istifasını kabul etti. Yunan Başbakan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince erken seçim kararı almıştı, karar bugün resmiyete döküldü.
Seçimlerin 7 Temmuz yapılması bekleniyor. Seçim hükumetinde başbakan ve kabine üyelerinin aynı olması kararlaştırıldı. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanlarının değiştirileceği açıklandı.

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