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Çipras Kabataş'ta tekneye binmeden önce esnafla selamlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA  - YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras,  Heybeliada'ya gitmek üzere geldiği Kabataş'a esnafla selamlaştı.

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA - YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada'ya gitmek üzere geldiği Kabataş'a esnafla selamlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Ruhban Okuluna gitmek için Kabataş İskelesi'ne geldi. Esnafla tokalaşan Çipras ve beraberindekiler iskelede bekleyen yata bindi. Çipras'ın yanında eşi Peristera Baziana yer alırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

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