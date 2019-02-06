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ÇİPRAS KONSOLOSLUKTAN AYRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 21:16 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 1 saat 45 dakika kaldığı Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı. Çipras, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunanların yanına giderek ellerini sıktı.

Görüntü Dökümü:
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-Çipras'ın çıkışı
-Çipras'ın vatandaşlarla selamlaşması

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