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Çipras'tan ülkesi hakkında bomba açıklama: Uluslararası çapta rezil oluruz

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2019 00:26 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ortağı ANEL partisinin, Makedonya ile "isim anlaşması" nedeniyle hükümete desteğini çekmesi halinde güvenoyu talep edebileceğini ve destek görmezse erken seçime gidebileceklerini söyledi. Çipras, anlaşmanın 27 yıldır çözümlenemeyen bir meseleyi ortadan kaldırması ile "tarihi" bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, muhalefet partilerinin iç meseleleri nedeniyle anlaşmanın onaylanmaması halinde ülkenin "uluslararası çapta rezil" olacağını ifade etti.

Çipras'tan ülkesi hakkında bomba açıklama: Uluslararası çapta rezil oluruz

Çipras, Yunanistan'ın Open TV kanalına verdiği röportajda, Makedonya ile varılan isim anlaşması ve hükümetin geleceğini değerlendirdi.

Gelecek hafta sonuna kadar Makedonya meclisinde ülkenin ismini "Kuzey Makedonya" olarak değiştirecek anlaşmanın onaylanması ile gerekli anayasal değişikliklerin tamamlanmasını beklediklerini belirten Çipras, ocak ayı içinde anlaşmayı Yunan meclisine getirmeyi planladıklarını söyledi.

Çipras, anlaşmanın 27 yıldır çözümlenemeyen bir meseleyi ortadan kaldırması ile "tarihi" bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, muhalefet partilerinin iç meseleleri nedeniyle anlaşmanın onaylanmaması halinde ülkenin "uluslararası çapta rezil" olacağını ifade etti.

Anlaşmaya karşı çıkan hükümet ortağı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos'un tutumunu değerlendiren Çipras, "Onun hükümetin siyasi karşıtlarına su taşıyacağını düşünmüyorum. Eğer yaparsa (hükümetten ayrılırsa), güvenoyu talep edeceğim." dedi.

Çipras, Kammenos'tan hükümeti destek talebinde bulunacağını belirterek, "Halk önümüzdeki 9 ay içinde kimin bakan olacağını değil, istikrarı umursuyor. Bunu net bir şekilde söyleyecek, önümüze bakacağız. Olmazsa güvenoyu alıp öyle ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anayasanın hükümlerinin bu konuda açık olduğunu ve güvenoyunu alacağına inandığını vurgulayan Çipras, "(Güvenoyunda meclisin yarıdan fazlası) 151 milletvekilin olmasa da anayasal açıdan sorun olmadan göreve devam edebilirsin. Avrupa'da bu şekilde 12 hükümet var. Anayasal bir sorunum olmaz ama siyasi bir sorun olur. Böyle bir durumda ise zamanı gelince söz verdiğimiz kritik girişimleri gerçekleştirdikten sonra erken seçime gideceğim." şeklinde konuştu.

Yunanistan'da anayasaya göre, bir hükümet 300 sandalyeli mecliste güvenoyu oylamasına katılan vekillerin yarısının oyunu alması gerekiyor.

Makedonya ile "isim sorununun" çözümüne yönelik gerçekleştirilen anlaşmaya ülkede ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisi başta olmak üzere bazı kesimler tepki gösteriyor. Anlaşmanın onaylanması için meclisin yarısından fazlasının oyu gerekiyor.

"Şubat ayı başında Türkiye'ye gideceğim"

Öte yandan Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine planlanan Türkiye ziyaretine ilişkin ise "Şubat ayı başında Türkiye'ye gideceğim. Ancak tarih henüz belirlenmedi." dedi.

İki ülke arasındaki iletişim kanallarının özellikle sorun olduğu zamanlarda açık olması gerektiğine dikkati çeken Çipras, "Erdoğan ile bu kanalın açık kalması önemli, hele ki sorun varsa. Zaten kendisiyle her 2-3 ayda bir uluslararası toplantılarda bir araya geliyorum. Çünkü yakından temas özellikle en üst düzeyde çok mühim." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Aleksis Çipras ANEL partisi Makedonya

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