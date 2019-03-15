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Çipras ve Morales'ten "Venezuela'da diyalog" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: - "(Venezuela) Gerginliğin tırmanmasından kaçınmak ve olası bir kanlı iç çatışmayı önlemek için tek yol, hükümet ve muhalefet arasında diyalog kurulmasıdır" - Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma: - "Tek çözüm diyalog ve Avrupa ülkeleri bunu desteklemeli"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Venezuela'daki siyasi krize ilişkin, "Gerginliğin tırmanmasından kaçınmak ve olası bir kanlı iç çatışmayı önlemek için tek yol, hükümet ve muhalefet arasında diyalog kurulmasıdır. Özgür ve demokratik seçimlere götürecek seçimler için bir zaman çizelgesi şarttır." dedi.

Çipras, Atina'ya ziyarette bulunan Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile bir araya gelmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Her türlü askeri müdahaleye karşı olduklarını belirten Çipras, "Halklar için tek çıkar yol, kendi egemenlikleri ve demokrasi olduğunu savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çipras, Atina'nın diyalog ile çözümü desteklediğini dile getirerek, "Gerginliğin tırmanmasından kaçınmak ve olası bir kanlı iç çatışmayı önlemek için tek yol, hükümet ve muhalefet arasında diyalog kurulmasıdır. Özgür ve demokratik seçimlere götürecek seçimler için bir zaman çizelgesi şarttır." şeklinde konuştu.

Morales de dışarıdan müdahalelerin Libya ve Irak'taki gibi hiçbir çözüm getirmediğinin tarihte örnekleri olduğuna dikkati çekerek, bu müdahalelerin aksine demokrasiyi ortadan kaldırdığını söyledi.

Venezuela'daki muhalefetin bir çözüm yolu bulmak için hükümetle masaya oturması gerektiğini vurgulayan Morales, "Tek çözüm diyalog ve Avrupa ülkeleri bunu desteklemeli." dedi.

- Venezuela'daki siyasi kriz

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etti ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanındı, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak gösterdi.

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