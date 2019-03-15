ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Venezuela'daki siyasi krize ilişkin, "Gerginliğin tırmanmasından kaçınmak ve olası bir kanlı iç çatışmayı önlemek için tek yol, hükümet ve muhalefet arasında diyalog kurulmasıdır. Özgür ve demokratik seçimlere götürecek seçimler için bir zaman çizelgesi şarttır." dedi.

Çipras, Atina'ya ziyarette bulunan Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile bir araya gelmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Her türlü askeri müdahaleye karşı olduklarını belirten Çipras, "Halklar için tek çıkar yol, kendi egemenlikleri ve demokrasi olduğunu savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çipras, Atina'nın diyalog ile çözümü desteklediğini dile getirerek, "Gerginliğin tırmanmasından kaçınmak ve olası bir kanlı iç çatışmayı önlemek için tek yol, hükümet ve muhalefet arasında diyalog kurulmasıdır. Özgür ve demokratik seçimlere götürecek seçimler için bir zaman çizelgesi şarttır." şeklinde konuştu.

Morales de dışarıdan müdahalelerin Libya ve Irak'taki gibi hiçbir çözüm getirmediğinin tarihte örnekleri olduğuna dikkati çekerek, bu müdahalelerin aksine demokrasiyi ortadan kaldırdığını söyledi.