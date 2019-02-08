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Çipras’ın TGRT Haber röportajı Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 18:17 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın TGRT Haber’e verdiği röportaj Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyareti sırasında TGRT Haber’e verdiği röportaj Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın TGRT Haber’e verdiği röportaj Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyareti sırasında TGRT Haber’e verdiği röportaj Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan Skai Televizyonu sabah haberlerinde röportajın büyük bir bölümünü altyazı ile geçerek TGRT Haber’deki yorumlara yer verdi. Yunan kanalı aynı zamanda Aslıgül Atasagun Çebi’nin ülkenin en saygın gazetecilerinden biri olduğunu, kendisinin birçok Yunan siyasetçi ile de röportajlar yapmış olduğunu vurguladı. Bununla birlikte Yunan haber sitelerinin hemen hemen hepsi bu röportaj hakkında haberler yayınladı ve Çipras‘in röportaj için TGRT Haber ve Aslıgül Atasagun Çebi yi tercih ettiğini yazdı.

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