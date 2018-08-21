Çipras'tan kurtarma paketinden çıkış mesajı

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin kurtarma paketi programından çıkmasına ilişkin, "Ülkemiz, normal bir Avrupa ülkesi gibi daha fazla zorbalık ve halkımızın fedakarlıkları olmadan kendi kaderini ve geleceğini tayin etme hakkını yeniden kazanmıştır." dedi.

Çipras, Yunan mitolojisinde sembolik öneme sahip Ithaka Adası'ndan yaptığı konuşmada, 20 Ağustos'ta kurtarma paketi programının resmi olarak sona erişini "tarihi bir gün" olarak niteledi.

Yunanistan'ın 2010 yılından bu yana kemer sıkma önlemleri altında kurtarma programındaki yıllarını Homeros'un Odysseia Destanı'na benzeten Çipras, "Milli gelirimizin yüzde 25'ini kaybettik, her 10 kişiden 3'ü, her 10 gençten 6'sı işsiz kaldı. 65 milyar (avroluk) kemer sıkma önlemi uygulandı." diye konuştu.

Çipras, kemer sıkma ve ekonomik gerilemeyi, arkada bıraktıklarını vurgulayarak, "Ülkemiz, normal bir Avrupa ülkesi gibi daha fazla zorbalık ve halkımızın fedakarlıkları olmadan kendi kaderini ve geleceğini tayin etme hakkını yeniden kazanmıştır." ifadesini kullandı.