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Çipras'tan kurtarma paketinden çıkış mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: - "Ülkemiz, normal bir Avrupa ülkesi gibi daha fazla zorbalık ve halkımızın fedakarlıkları olmadan kendi kaderini ve geleceğini tayin etme hakkını yeniden kazanmıştır"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin kurtarma paketi programından çıkmasına ilişkin, "Ülkemiz, normal bir Avrupa ülkesi gibi daha fazla zorbalık ve halkımızın fedakarlıkları olmadan kendi kaderini ve geleceğini tayin etme hakkını yeniden kazanmıştır." dedi.

Çipras, Yunan mitolojisinde sembolik öneme sahip Ithaka Adası'ndan yaptığı konuşmada, 20 Ağustos'ta kurtarma paketi programının resmi olarak sona erişini "tarihi bir gün" olarak niteledi.

Yunanistan'ın 2010 yılından bu yana kemer sıkma önlemleri altında kurtarma programındaki yıllarını Homeros'un Odysseia Destanı'na benzeten Çipras, "Milli gelirimizin yüzde 25'ini kaybettik, her 10 kişiden 3'ü, her 10 gençten 6'sı işsiz kaldı. 65 milyar (avroluk) kemer sıkma önlemi uygulandı." diye konuştu.

Çipras, kemer sıkma ve ekonomik gerilemeyi, arkada bıraktıklarını vurgulayarak, "Ülkemiz, normal bir Avrupa ülkesi gibi daha fazla zorbalık ve halkımızın fedakarlıkları olmadan kendi kaderini ve geleceğini tayin etme hakkını yeniden kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Mali krize ve kurtarma paketlerine neden ve kimlerin sebebiyle mecbur kaldıklarının unutulmayacağını aktaran Çipras, 3,5 yıl önce halktan aldıkları talimat doğrultusunda bugün kurtarma paketinden çıkmayı başardıklarını kaydetti.

Çipras, geçmişte yapılan hataları unutmadan yeni bir döneme başlayacaklarına işaret ederek, "Gideceğimiz yere ulaştık, memorandumdan çıktık. Ancak burada durmayacağız. Önümüzde yeni mücadeleler var." diye konuştu.

- Avrupa Birliği'nden (AB) destek mesajı ve reform uyarısı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kurtarma paketinin sona ermesinin, Avrupa ve Yunanistan için önemli bir an olduğunu belirterek, "Avrupalı ortakları dayanışma gösterirken, Yunan halkı her zorluğa karakteristik bir kararlılık ve cesaret ile cevap verdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesi Pierre Moscovici de "Yunanistan ve halkı için özellikle zorlu geçen 8 yılın ardından yeni bir başlangıca işaret ediyor. Avro bölgesi içinse varoluş krizine sembolik bir çizgi çekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Moscovici, geniş çaplı reformların sürdürülebilir bir iyileşme için zemin hazırladığına dikkati çekerek, "Bu, beslenmeli ve sürdürülmeli ki Yunan halkı çabalarının ve fedakarlıklarının meyvelerini yiyebilsin." uyarısında bulunmuştu.

Çok yüksek bütçe açığı nedeniyle mali krize girmesinin ardından borç batağındaki Yunanistan, 2010, 2012 ve son olarak 2015 yıllarında dahil olduğu üç kurtarma paketi programı resmi olarak 20 Ağustos'ta sona ermişti.

Yunanistan'a kemer sıkma önlemleri ve reformlar karşılığında kreditörleri AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yaklaşık 289 milyar avroluk kredi sağlanmıştı.

Kurtarma paketi sonrasında da gözetim altında tutulacak Yunanistan'ın kamu borcu 315 milyar avroyu aşıyor.

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Aleksis Çipras Kurtarma paketi Yunanistan

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