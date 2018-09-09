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Çipras'tan mali disiplin ve aşırı sağ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 18:58 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: "IMF Yunanistan'a geri dönmemeli. Yunanistan Arjantin olmamalı" - "(Makedonya ile isim anlaşması) Kafamızı kuma gömmüş gibiyiz. Herkes 'Makedonya' derken biz 'FYROM' veya 'Üsküp' diyoruz" - "Fransa, İtalya, Almanya'da aşırı sağ yükseliyor. Almanya'da Hristiyan Demokratlar'ın seçim korkusuyla aşırı sağa kayarak yanlış davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. Bu taktik yanlış. Eğer Merkel bağlı bulunduğu prensip ve duruştan uzaklaşırsa bunu yanlış bulurum"

SELANİK (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin mali disiplinden uzaklaşmadan ve taahhüt ettiği reformlardan dönmeden yoluna devam edeceğini belirterek, "IMF Yunanistan'a geri dönmemeli. Yunanistan Arjantin olmamalı." dedi.

Çipras, 83. Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel geniş katılımlı basın toplantısında 3 saat boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çipras, dün gerçekleştirilen olaylı "Makedonya" gösterilerinin demokratik bir hak olduğunu ancak bazı grupların çok aşırıya kaçtığını söyledi.

Çipras, Makedonya hükümetinin açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, referandum öncesi olsa da açıklamalarda iki taraf arasında anlaşılanın dışına çıkılmaması uyarısında bulundu.

Anlaşmanın Yunanistan için faydalı olduğuna işaret eden Çipras, "Kafamızı kuma gömmüş gibiyiz. Herkes "Makedonya" derken biz "FYROM" veya "Üsküp" diyoruz." diye konuştu.

Çipras, anlaşmanın milli çıkarlara uygun olduğunu ifade ederek, özellikle ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) aşırı sağa giden oyları kazanmak için milli meseleleri tehlikeye atacak politikalar izlediği suçlamasında bulundu.

Anlaşmanın Makedonya tarafından yürürlüğe konulmasının akabinde ülkesinin Meclisinde de olacağını belirten Çipras, "Daha önce hiçbir ülke ismini değiştirmek için oylama yapmadı. Komşumuz halkın onayını da alması gereken değişiklikler için oylama yaparak iyi yapıyor. Bizim yapmamıza gerek yok. Her uluslararası anlaşma nasıl geçiyorsa bu anlaşma da o şekilde meclisten geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, ülkenin siyasi istikrara ihtiyaç duyduğunu savunarak, koalisyon ortağı sağ parti Bağımsız Yunanlar (ANEL) ile bu konuda fikirleri ayrışsa da erken seçime gidilmeyeceğini ifade etti.

- "Yunanistan Arjantin olmamalı"

Başbakan Çipras dün açıkladığı vergi indirimleri ve sosyal reformlar içeren ekonomi paketine ilişkin, yeni önlemlerin kreditörlere taahhüt edilen mali disiplini bozmayacağını söyledi.

Yunan halkının 8 yıldır devam eden kemer sıkma döneminden geçtiğini anımsatan Çipras, "Bu bizim verdiğimiz taahhütlerimizden bir geri dönüş değil. Ülkenin gelişimi için gerekli önlemleri aldık. Orta sınıf ve hassas grupların Avrupa'da kalmak için sırtlandığı yükten sonra kesinlikle gerekli ve makul önlemlerdi." diye konuştu.

Çipras, 2019'da da faiz dışı bütçe fazlasının taahhüt edilenin üzerinde geleceği vaadinde bulunarak, "IMF Yunanistan'a geri dönmemeli. Yunanistan Arjantin olmamalı." ifadelerini kullandı.

- "Rusya'ya gideceğim"

Yunanistan'ın 4 Rus diplomatını sınır dışı etmesinin ardından Rusya ile bozulan ilişkilere dair bir soruya yanıt veren Çipras, "Moskova'yı ziyaret ederek Putin ile bir araya gelmek için bir davet var. Maceralı bir ilişkimiz oldu." dedi.

Çipras, bazı alanlarda normalleşme için çalıştıklarını belirterek, ziyaretin tarihini belirlemek için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

- "Fransa, İtalya, Almanya'da aşırı sağ yükseliyor"

Avrupa'da göç krizi nedeniyle aşırı sağın yanı sıra Avrupa karşıtı bir oluşumun meydana geldiğini savunan Çipras, Avrupa değerlerine karşı olan ve bunları savunan iki kamp oluştuğuna değindi.

Çipras, Avrupa değerlerini savunan siyasi oluşumların daha fazla iş birliği yapması gerektiği çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Fransa, İtalya, Almanya'da aşırı sağ yükseliyor. Almanya'da Hristiyan Demokratların seçim korkusuyla aşırı sağa kayarak yanlış davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. Bu taktik yanlış. Eğer Merkel bağlı bulunduğu prensip ve duruştan uzaklaşırsa bunu yanlış bulurum."

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Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi Makedonya isim sorunu mali disiplin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

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