Çipras'tan meclise güvenoyu çağrısı

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, koalisyonun çökmesinin ardından hükümette kalmak için meclisten güvenoyu istedi.

Çipras, mecliste bugün başlayan güvenoyu görüşmelerinde milletvekillerine seslendi.

Hükümetin görevine devam etmesi gerektiğini anlatan Çipras, "Önümüzde öncelikle tamamlamamız gereken Anayasa değişiklikleri var." diye konuştu.

Çipras, asgari ücrette artış, Ortodoks Kilisesi ile anlaşmanın tamamlanması gibi önemli girişimleri yerine getirmek istediklerini ifade ederek, "Parlamentodan, bu ülkeyi krizden ve memorandumlardan çıkaran bu hükümete güvenoyunu tazelemesini istiyorum." dedi.

Makedonya ile "isim sorununa" yönelik varılan ve hükümette ayrılığa yol açan Prespa Anlaşması'na değinen Çipras, hükümetten ayrılan Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinin Başkanı Panos Kammenos'un kararına saygı duyduğunu söyledi.

Çipras, anlaşma ile ülkesinin Balkanlar'da ve uluslararası toplumda gücünün artacağını belirterek, "Ben doğru olanı, milletime faydalı ve vatansever olanı yaptım." dedi.