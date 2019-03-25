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Çipras’tan ‘Türk savaş uçakları helikopterimi taciz etti’ İddiası

25.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras kendisini taşıyan helikopterinTürk savaş uçakları tarafından taciz edidiğini iddia etti. Türk güvenlik kaynakları ise Türk savaş uçaklarının Ege’de herhangi bir taciz olayına karışmadığını belirtti

Çipras’tan ‘Türk savaş uçakları helikopterimi taciz etti’ İddiası

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ülkesinin bağımsızlık günü kutlamaları sebebiyle Yunan adası Agathonisi’ye ziyaret için havalanan helikopterinin Türk savaş uçakları tarafından taciz edidiğini iddia etti. Türk güvenlik kaynakları ise Türk savaş uçaklarının Ege’de herhangi bir taciz olayına karışmadığını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarından birkaç mil uzaklıkta Yunanistan’a ait Agathonisi (Eşek) Adası’nda yaptığı açıklamada “Ulusal hava sahamızı ihlal eden güçlere müdahale için Yunan jetleri havalanana kadar, bindiğim helikopteri aşağı doğru manevra yapmaya zorladılar” dedi.

Yunanistan Başbakanı “Onlara bu tür aptalca hareketlerin bir anlamı olmadığı, yakıtlarını boşa harcadıkları mesajını göndermek istiyorum. Ulusal onurumuzu her zaman müdafaa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yunan askeri bir yetkili de Reuters haber ajansına Yunan F-16 savaş uçaklarının Çipras’ın helikopterinden 4 mil uzaklıkta Türk savaş uçaklarını püskürttüğünü söyledi.

Türk güvenlik kaynaklarından da olayla ilgili açıklama geldi. Anadolu ajansına bilgi veren güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların “mutat görevlerini yaptığını” bildirdi.

Her ikisi de NATO üyesi olmalarına karşın Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde tansiyon, Kıbrıs sorunu ve iki ülkenin birbirini hava sahası ihlalleriyle suçlaması sebebiyle zaman zaman yükseliyor. İki ülke arasındaki ilişkiler Yunanistan’ın Türkiye’deki darbe girişimine katıldığını söylediği sekiz askeri iade etmemesi sebebiyle daha da gerilmiş durumda.

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