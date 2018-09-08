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Çipras'tan yeni ekonomi paketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 23:52 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: - "Kreditörlerle anlaşma sağlayarak ülkemizin Avrupa yolunu tehlikeye atmamayı seçmemizin doğru tercih olduğu ispatlandı" - "Tüm taraflarla görüşmelerimizi tamamladıktan sonra 2019'da asgari ücreti yükselteceğiz"

Çipras'tan yeni ekonomi paketi

SELANİK (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, vergi indirimleri ve maaş artışını içeren yeni ekonomi paketini açıkladı.

Çipras, 83. Uluslararası Selanik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kurtarma paketi sonrası hükümetinin ortaya koymayı hedeflediği vergi indirimleri ve sosyal reformları içeren ekonomi vizyonunu anlattı.

Ağustos 2015'te zorlu seçim yaparak kurtarma paketini kabul ettiklerini anımsatan Çipras, "Kreditörlerle anlaşma sağlayarak ülkemizin Avrupa yolunu tehlikeye atmamayı seçmemizin doğru tercih olduğu ispatlandı." ifadesini kullandı.

Çipras, Yunan ekonomisinin 9 yıl sonra yeniden toparlandığını belirterek, "Kurtarma paketi sonrası Yunanistan'ı, yeni çağın Yunanistanı'nı dizayn ve inşa etmek için koşullar sağlandı." dedi.

İhracat, sanayi üretimi ve hane halkı tüketiminin yükseldiğine işaret eden Çipras, "Üst üste 6 çeyrek dönemdir ekonomi büyüme sağlıyor. İstatistik Kurumu, 2018 için büyüme tahminini yüzde 2,5'e yükseltti." bilgisini paylaştı.

Çipras, mali disiplinin sağlandığını ve bütçenin beklenenden daha çok faiz dışı fazla verdiğine dikkati çekerek, 2019-2022 yıllarında rahatlama sağlamak için 3,5 milyar avroluk alan sağlayacaklarını söyledi.

Toplu sözleşmeleri yeniden düzelteceklerini açıklayan Çipras, "Tüm taraflarla görüşmelerimizi tamamladıktan sonra 2019'da asgari ücreti yükselteceğiz." diye konuştu.

Çipras, ayrıca birçok farklı vergi türünü ve sosyal sigorta ödemelerini azaltacaklarını dile getirdi.

Konut vergisini yarı yarıya azaltacaklarını ifade eden Çipras, "1 Ocak 2019 itibarıyla 4 yıllık süre zarfında kurumlar vergisini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşüreceğiz. 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 24 olan KDV'yi yüzde 22'ye düşüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Yunanistan, 8 yıl boyunca 3 kurtarma paketinin ardından 20 Ağustos'ta programdan çıkan Avrupa'daki son ülke olmuştu.

Öte yandan, ülkede normal şartlar içinde gelecek yıl eylül ayında genel seçime gidilmesi bekleniyor.

Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen fuar açılışı sırasında Çipras'ın konuşması devam ederken binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Makedonya ile isim sorunu anlaşmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında saatlerce devam eden arbede yaşandı.

ABD'nin onur konuğu ülke olduğu bu yılki fuara 20 ülkeden bin 500 şirket katılım gösteriyor.

83. Uluslararası Selanik Fuarı

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