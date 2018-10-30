Cips paketinde uyuşturucu ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, çanta içindeki cips paketine saklanmış halde 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kent merkezine gelen bir yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine, kontrol noktasında arama yaptı.
U.G isimli yolcunun çantasındaki cips paketinin içinde 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan kent genelinde geçen hafta yapılan operasyonlarda 850 gram eroin, 735 gram skunk, 120 gram amfetamin, 115 gram metamfetamin, 60 uyuşturucu hap, 22 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
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