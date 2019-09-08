Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı 

ADANA, (DHA)- ADANA'da, cips paketi içinde uyuşturucu satan 1'i çocuk, 2'kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki bir otomobilde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese giden polis, içerisinde 3 kişinin olduğu park halindeki otomobilde arama yaptı. Aramada, cips poşeti içinde paketlenmiş halde 152 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki Ahmet Can M. Sefa K. ve yaşı küçük V.A. gözaltına alındı.

EVE OPERASYONDA DA 6 GÖZALTI

​Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yapılan arama da ise 508 gram bonzai ele geçirildi. Evde bulunan A.A. (17), Mahsun B. (25), Ömer D. (31) Fahrettin L. (27) Tahsin G. (26) ve Salim G. (30) gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI



