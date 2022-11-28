Cipsi tabağa döktüklerinde kanları dondu! Kız yurdunda doğum günü kutlamasında 'ölü hayvan' şoku: "Arkadaşlarımızın bazıları kustu"

Cips paketinde hiçbir şekilde delik yoktu. Öğrenciler doğum günü kutlamasına cipsle eşlik edecekti ancak içinden çıkan fare ölüsü midelerini bulandırdı. Gençler cips paketinden çıkan fare ölüsüyle karşılaştıklarında vakit kaybetmeden ilgili makamlara şikayette bulundular. İğrenç olayla karşılaşanlarda Hatice Kına, yaşadıkları olayı tüm ayrıntılarıyla anlatırken "İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik" diye konuştu. İşte mide bulandıran olayın detayları...

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI ZEHROLDU

Yozgat’ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması için cips satın aldı. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsünü gördüklerinde şoke oldular. Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.

"ARKADAŞLARIMIZIN BAZILARI KUSTU"

Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına şöyle konuştu:

“Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu."

"ÇOCUKLARIMIZ, AİLEMİZ, HERKES YİYOR"

"İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık."

"DOĞUM GÜNÜ KUTLAYACAKTIK, ŞOK OLDUK"

"Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız."

(İHA)

